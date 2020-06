Code per test dopo cluster Ro

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Chiusa dalla polizia locale di Roma piazza Carlo Forlanini, da via Folchi e via di Val Tellina, a causa della grande affluenza al vicino drive-in dove sono iniziati i test sierologici per tutti i pazienti dimessi dal 18 maggio dall'Irccs San Raffaele Pisana, dove si è registrato nei giorni scorsi un focolaio di Coronavirus, e i loro contatti stretti. Secondo quanto si è appreso, la chiusura da parte degli agenti del gruppo Monteverde è scattata per il rischio che si formassero assembramenti.