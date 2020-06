Aggrediti da branco, feriti 2 ragazzi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Due ragazzi di 19 anni picchiati in strada da un gruppo di 8 giovani. L'episodio si è verificato la notte tra sabato e domenica a Corso Trieste a Roma. Le due vittime avrebbero raccontato di essere state aggredite dal branco al termine di una banale discussione. La rissa è stata filmata con uno smartphone e pubblicata su Youtube. I due ragazzi sono stati soccorsi in ospedale per ferite giudicate guaribili con 25 e 30 giorni di prognosi. Il più grave dei due ha riportato la frattura del setto nasale e sarà probabilmente operato nelle prossime ore. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Salario. Sono in corso accertamenti anche per stabilire se esistano connessioni con un'altra aggressione avvenuta ieri pomeriggio in via Suvereto dove altri due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati da un gruppo di 8 adolescenti avvicinati con la scusa di una sigaretta.