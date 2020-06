16 casi, 6 al San Raffaele Pisana

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Sono 16 i casi positivi registrati oggi nel Lazio di cui 6 riferiti al focolaio Irccs San Raffaele pisana che raggiunge cosi' un totale di 41 casi positivi. Di questi 41 casi 24 sono riferiti a pazienti trasferiti, 1 è un paziente deceduto, 9 sono dipendenti della struttura e 7 sono esterni. Il primo caso nella struttura dove si è evidenziato il cluster risale a inizio maggio e si tratta di operatori. Zero invece i casi registrati nelle province. Da questa mattina a disposizione i due drive-in della Asl roma 3 presso ex ospedale Forlanini e Casal Bernocchi per i test a pazienti dimessi dalla struttura e i contatti stretti: previsti oltre 1.800 test.