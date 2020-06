15enne su monopattino investe donna

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Un ragazzino di 15 anni su un monopattino elettrico ha investito ieri pomeriggio una donna a piazza di Spagna, nel centro di Roma. La 48enne, rimasta lievemente ferita, è stata portata dal 118 in ospedale in codice azzurro. Sul posto gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi in ausilio alla donna e per gli accertamenti di rito.