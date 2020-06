S.Raffaele,no accertata origine contagio

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "L'Irccs San raffaele di Roma, in relazione alle notizie di stampa sull'origine del contagio di alcuni pazienti ed operatori smentisce che ne sia stata accertata la effettiva provenienza ed in particolare che siano stati i propri operatori la causa della diffusione del virus all'interno della struttura in quanto e' ancora in corso l'indagine epidemiologica alla quale la direzione sanitaria sta prestando la massima collaborazione". Lo sottolinea in una nota l'IRCCS San Raffaele Pisana. "Pur non intendendo scendere in sterili ed inutili polemiche -si legge ancora nella nota- e contrapposizioni strumentali, ribadisce che, contrariamente a quanto riportato nelle comunicazioni regionali, dai dati in possesso della struttura e messi a disposizione della asl sembra emergere una origine derivata dall'invio di pazienti già positivi da parte di alcuni presidi ospedalieri come appare possibile anche dagli approfondimenti che sarebbero stati disposti dalla asl nei confronti di tali presidi".