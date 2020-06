D'Amato,11 nuovi casi, 4 da San Raffaele

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Oggi registriamo un dato di 11 casi positivi di cui 4 riferibili al focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e continuano a crescere i guariti che sono stati 16 nelle ultime 24 ore. La gestione del focolaio è stata tempestiva e al momento è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Voglio rivolgere un ringraziamento ai servizi della Asl Roma 3, le unità mobili USCA-R e le Forze dell'ordine che stanno consentendo di svolgere puntualmente tutte le operazioni per la messa in sicurezza della struttura" aggiunge l'assessore. "I decessi sono stati 2, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.362 totali" conclude l'assessore.