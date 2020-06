Calcio: Roma; conti sempre più in rosso, passivo a 126 mln

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Profondo rosso per le casse della Roma. Continuano ad aumentare le perdite di bilancio in casa giallorossa: dalla relazione illustrativa del consiglio d'amministrazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 marzo 2020 emerge un risultato economico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2019-20 negativo per 126,4 milioni di euro rispetto alla perdita di 29,5 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio. (ANSA).