Lazio, +9 casi Covid, 49 guariti,5 morti

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e continuano a crescere i guariti che sono stati 49 nelle ultime 24h". E' quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' in corso - prosegue - l'indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili Usca-r sul cluster presso l'Irccs San Raffaele Pisana che al momento conta 7 casi confermati e finalizzata all' identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture. Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine: abbiamo effettuato oltre 80 mila test con una circolazione del virus pari al 2,4%.Individuati 154 asintomatici risultati positivi al tampone presso il drive-in. I decessi sono stati 5, mentre i guariti sono 4.309".