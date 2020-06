S. Cecilia: concerti online, Wayne Marshall con Ellington

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Guardano al jazz i concerti online di S. Cecilia in programma questa settimana sul sito e sui canali social dell' Accademia Nazonale.

Si comincia giovedì 4 giugno alle 19:30 con Wayne Marshall, direttore d'orchestra, pianista, organista, che sale sul podio dell'Orchestra e del Coro ceciliani e della PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra per dirigere alcuni tra i Sacred Concerts di Duke Ellington, punto culminante del suo percorso artistico.

Ospiti d'eccezione Fabrizio Bosso alla tromba e la cantante e attrice Petra Magoni.

Venerdì 5 maggio alle 20.30 Marshall dirigerà la Swing Symphony scritta da Wynton Marsalis nel 2010, in cui il ritmo trascinante dello swing sposa una struttura classica eseguita da un'orchestra sinfonica.

Sabato 6 alle 18 protagonisti saranno i giovani musicisti della JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia guidati da Salvatore Accardo nel concerto registrato nel 2015 alla Camera dei Deputati nell' esecuzione di due romanze di Beethoven. In programma, inoltre, l'Ouverture dalla Semiramide di Rossini, la Sinfonia n.1 e l'Inno alla Gioia dalla Sinfonia n. 9 di Beethoven.

Giovedì 4 giugno alle 17 il maestro Antonio Pappano conclude la serie di appuntamenti in diretta streaming dalla sua casa di Londra dedicati all'analisi di Aida, il capolavoro di Verdi inciso per Warner Classics nel 2015 con Orchestra e Coro dell'Accademia e un cast stellare guidato da Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ekaterina Semenchuk e Ludovic Tezier. (ANSA).