Premio Strega, cinquina in diretta streaming il 9 giugno

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Per la prima volta nella sua storia la cinquina del Premio Strega 2020 sarà annunciata, a causa della pandemia, in diretta streaming, il 9 giugno dalla Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Adriano. A partire dalle 18.30 sul sito di Rai Cultura (www.raicultura.it) e su quello del Premio Strega (www.premiostrega.it), lo scrutinio non potrà avvenire alla presenza del pubblico, secondo le attuali disposizioni sanitarie, ma saranno presenti gli autori candidati, intervistati da Loredana Lipperini, scrittrice e giornalista di Radio3. I giurati potranno esprimere il loro voto unicamente per via telematica entro le ore 13 del 9 giugno.

In apertura, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico annuncerà il vincitore del Premio Strega Giovani 2020, proclamato sin dalla prima edizione nel 2014 a Palazzo Montecitorio. Il Premio è assegnato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i sedici e i diciotto anni provenienti da cinquantotto scuole secondarie superiori distribuite in undici regioni italiane e tre città all'estero (Berlino, Bruxelles, Parigi). Concorrono a ottenere il riconoscimento i dodici libri candidati al Premio Strega.

Con la proclamazione del vincitore sarà assegnato anche il premio offerto da BPER Banca Teen! Un premio alla scrittura all'autrice o all'autore della migliore recensione di uno dei libri in concorso. (ANSA).