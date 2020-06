Lazio, 7 casi, 33 guariti e 6 decessi

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Nel Lazio si registrano 7 casi positivi ai quali si aggiungono 3 recuperi di notifiche. Sono 33 i guariti e 6 i decessi. Continuano ad aumentare i guariti che sono 4.188 totali. Effettuati inoltre circa 73 mila test sierologici tra operatori sanitari e forze dell'ordine che hanno consentito dall'inizio di individuare 157 positivi asintomatici al tampone, ultimo un farmacista a Roma. IN occasione delle riaperture è stato potenziato il contact tracing e ogni giorno c'è una riunione operativa con le Asl sui tracciamenti.

"Dobbiamo mantenere alta l'attenzione anche in questa fase per evitare di disperdere i risultati finora acquisiti -spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato- Proseguono le attività per i test sierologici. All'Istituto Spallanzani è stato attivato il servizio di follow-up. A Palestrina è stato riaperto l'ospedale all'attività ordinaria, mentre il drive-in dell'ospedale San Giovanni sarà operativo anche la domenica".