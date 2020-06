Nel Lazio 5 nuovi casi Covid, 3 a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Oggi registriamo un dato di 5 casi positivi, continuano a crescere i guariti che sono stati 50 nelle ultime 24 ore. A Roma città si registrano solo tre nuovi casi. Manteniamo alto il livello di attenzione in vista delle riaperture del 3 giugno". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Gli attuali casi positivi sono 2.847 Di questi 2.211 sono in isolamento domiciliare, 580 sono ricoverati non in terapia intensiva, 56 sono ricoverati in terapia intensiva. 741 sono i pazienti deceduti e 4.155 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7.743 casi.

"Oggi nel Lazio solo 5 nuovi casi positivi al Covid. Dato più basso dall'inizio del lockdown. Non ci ha regalato niente nessuno, le misure di contenimento hanno funzionato", così su Fb il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Da domani si volta pagina ma teniamo alta la guardia. Rispettiamo le regole e insieme riaccendiamo l'economia, per riprendere la vita, i consumi e la produzione".