Roma: nuovi ciclo tamponi, Perotti torna in gruppo

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Nuovo ciclo di tamponi a Trigoria alla ripresa degli allenamenti della Roma dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Paulo Fonseca alla squadra. Per l'allenatore portoghese buone notizie dal campo in vista della ripresa della Serie A: l'argentino Diego Perotti ha recuperato del tutto dal proprio infortunio ed è tornato a lavorare in gruppo. Ancora a parte invece il portiere Pau Lopez (reduce da una microfrattura del polso sinistro) e Nicolò Zaniolo, alle prese con l'ultima parte di riatletizzazione in seguito all'operazione al ginocchio. (ANSA).