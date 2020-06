Golf: Bastos passione green, in campo all'Olgiata

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Look total white con la sola eccezione per cappello (all'indietro), cinta e calzini, tutti neri. Prima l'allenamento sul campo da calcio a Formello, poi quello sul green dell'Olgiata GC alle prese con lo swing e il gioco corto.

Bartolomeu Jacinto Quissanga, meglio noto come Bastos, ha una nuova passione: quella per il golf. Il difensore della Lazio, in attesa della ripresa del campionato di Serie A, si diletta sul green. Le "stories" e i post su Instagram scatenano le risate di molti compagni di squadra, da Joaquin Correa a Bobby Adekanye.

Mentre Silvio Proto, portiere di riserva del club biancoceleste e appassionato di golf, lo sfida. "Quando vuoi - l'invito - facciamo una partita". (ANSA).