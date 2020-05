Florenzi: "L'inizio a Valencia non è stato facile"

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "L'obiettivo del Valencia è di vincere il maggior numero di partite, siamo pronti a lottare duramente per riuscirci". Si apre così l'intervista di Alessandro Florenzi, pubblicata dal sito ufficiale del club spagnolo dove gioca.

"Siamo stati a casa per due mesi, ho cercato di sfruttare al massimo questa pausa per allenarmi bene, da alcuni giorni abbiamo riassaggiato il campo e spero di tornare presto in forma - aggiunge l'ex romanista -. L'inizio a Valencia non è stato facile per me: ho giocato tre partite, poi mi sono preso la varicella, quindi è arrivato il Covid-19. Non mi sono potuto godere l'atmosfera di Valencia e quella del Mestalla. Non vedo l'ora di farlo. Non sarà facile giocare senza i nostri tifosi, si è visto come sono affezionati a noi da come hanno atteso fuori dallo stadio l'esito della sfida contro l'Atalanta e da come ci hanno sostenuto. Siamo ansiosi di ricominciare".

"Il nostro obiettivo è vincere quante più partite possibili, la qualificazione in Champions è alla nostra portata", conclude.

(ANSA).