Roma:programmata ripresa carte identità

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Garantire una graduale ripresa dei servizi anagrafici e demografici in tutti i Municipi, anche attraverso una riattivazione degli sportelli e sempre in linea con le misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica. Con questo obiettivo il Dipartimento Servizi Delegati ha inviato una circolare a tutte le strutture territoriali affinché definiscano un'apposita programmazione incentrata sulla riapertura fissata al prossimo 3 giugno per l'agenda di prenotazione della Carta di identità elettronica (Cie)". E' quanto si legge in un comunicato del Campidoglio. "Il necessario blocco di numerose attività durante l'emergenza sanitaria - afferma l'assessore al Personale Antonio De Santis - ha determinato un accumulo di pratiche e documenti che rischiano di costituire una mole enorme. Per questo abbiamo impostato un percorso incentrato su una programmazione per evitare ingorghi quando terminerà il 31 agosto la proroga per la scadenza della Carta di identità elettronica".