Quad e app, pronte spiagge di Roma

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Paline per indicare lo spazio a disposizione, ventidue varchi d'accesso presidiati da operatori, una App per conoscere in tempo reale l'affluenza alle spiagge libere e controllori che a bordo di Quad percorreranno il litorale dal porto turistico alle spiagge di Capocotta verificando il rispetto delle distanze e impedendo eventuali assembramenti. Le spiagge della Capitale si preparano all'estate in tempo di Covid 19. Il Piano Strategico della stagione balneare è stato presentato stamattina dalla sindaca Virginia Raggi in una conferenza stampa in Campidoglio - la prima dopo il lockdown - a cui hanno partecipato la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo e il consigliere capitolino Paolo Ferrara.