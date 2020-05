Atletica: Golden Gala 17/9 a Stadio dei Marmi Roma

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il presidente della Fidal Alfio Giomi al termine del consiglio federale ha ufficializzato la nuova sede del merting 'Golden Gala Pietro Mennea' per il 2020: la tappa romana della Diamond League si svolgerà il prossimo 17 settembre e si terrà nella cornice dello Stadio dei Marmi di Roma, "con il decisivo supporto organizzativo di Sport e Salute", come sottolinea una nota della federazione di atletica leggera.

"L'edizione 2020 del Golden Gala potrà diventare una vera e propria immagine di ripartenza per tutto lo sport italiano - le parole di Giomi -, ma in questo momento voglio anche ringraziare pubblicamente la Regione Campania e il Comune di Napoli per il supporto che ci hanno garantito nel progetto che avrebbe dovuto portare l'edizione di quest'anno al San Paolo di Napoli".

