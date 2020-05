Droga: inchiesta sui narcos romani

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Rischio processo per 53 persone coinvolte nella maxindagine della Procura di Roma su un gruppo di narcotrafficanti che riforniva la quasi totalità delle piazze di spaccio della Capitale. Il procuratore Michele Prestipino e il sostituto Nadia Plastina hanno notificato l'atto di chiusura della indagine, ribattezzata Grande Raccordo Criminale, nei confronti, tra gli altri, anche di Fabrizio Fabietti, ritenuto dagli inquirenti a capo dell'organizzazione. Fabietti aveva preso il posto di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, e ucciso a Roma il 7 agosto scorso. Contestati, a seconda delle posizioni, i reati che vanno dal traffico internazionale di droga, lesioni, estorsione, riciclaggio, il tutto aggravato in alcuni casi dal metodo mafioso.