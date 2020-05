Zingaretti: 'Il Lazio riparte in sicurezza'

"Riaprire e ripartire in sicurezza. È importante ed è possibile con regole chiare e comportamenti responsabili. Altrimenti il rischio di tornare indietro diventa reale. Abbiamo bisogno di tornare a vivere, di sostenere il lavoro e le imprese. Ma questo sarà possibile solo se sulla garanzia della massima sicurezza non si abbassa la guardia. Con questo video abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza e ottimismo: nessun virus potrà cancellare la nostra storia, la bellezza della nostra terra e la forza delle nostre comunità". Lo afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

"E il momento di puntare, ancora più di prima, sull' economia della bellezza, sulla vitalità della cultura, sulla forza delle nostre imprese, sulla nostra antica tradizione di accoglienza. Si riparte - aggiunge - ma sempre nel rispetto delle regole per la propria sicurezza e quella di tutti. Distanziamento di sicurezza, mascherine, igiene delle mani nella vita privata e nella vita sociale. Così proviamo a ripartire".