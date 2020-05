Rapina portavalori Roma,

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Nuovi sviluppi nelle indagini dei carabinieri per una rapina a un portavalori da quasi 2 milioni di euro compiuta a giugno 2018 nella Capitale. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci hanno notificato una nuova ordinanza che dispone misure cautelari per rapina e tentata estorsione nei confronti di 3 persone. A finire nuovamente nel mirino degli inquirenti è stata una ex guardia giurata, oggi 42enne, che nel periodo di detenzione precautelare dello stesso procedimento, con la complicità di sua sorella, avrebbe costretto un imprenditore - accusato di aver riciclato parte del bottino della rapina - a versare circa 150mila euro per 'tenere la bocca chiusa' in merito al suo pieno coinvolgimento nel colpo. Il 42enne - già nel carcere di Regina Coeli - insieme alla sorella di 47 anni, incensurata - ora ai domiciliari - sono accusati di estorsione in concorso. Un 46enne di Napoli, già detenuto nel carcere di Secondigliano, riconosciuto come appartenente al commando è accusato di rapina aggravata.