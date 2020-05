Raggi,ricandidatura telenovela

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "E' una telenovela che non appassiona nessuno. Io sono qui a lavorare, se ci sono persone che hanno tempo da perdere lo facessero loro. Io sono una sindaca, voglio fare quello che sto facendo e dare risposte ai cittadini. Per gli altri non è il momento". Così a La7 la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito alla sua possibile ricandidatura a chi le ricordava come Carlo Sibilia avesse 'rilanciato' Alessandro Di Battista per il Campidoglio e la storica rivale Roberta Lombardi avesse insistito sulla regola dei due mandati. "Se il doppio mandato vada rivisto? Non è un tema che interessa gli italiani - ha aggiunto Raggi - A tempo debito scioglieremo le riserve, adesso pensiamo a lavorare. Io la vedo così".