Fase 2: Raggi, da lunedì +35% dehors

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "A Roma da lunedì prossimo i titolari di bar e ristoranti potranno subito ampliare i loro spazi all' aperto per i tavolini, fino al 35% in più, e per tutto il 2020 non pagheranno il Canone di occupazione del suolo pubblico. La priorità è il lavoro". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ieri notte - spiega - abbiamo approvato questa misura straordinaria: basterà una comunicazione online, con allegata planimetria, e si potranno allestire immediatamente i dehors aumentando lo spazio a disposizione. Il rilascio della concessione sarà successivo, così come i controlli". Approvato anche un altro provvedimento da sottoporre rapidamente all'Assemblea Capitolina, con il quale proponiamo che l'ampliamento degli esterni possa essere mantenuto per 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda". Va rispettato il patrimonio artistico-culturale. "Non ci saranno tavolini a pochi metri dalla Fontana di Trevi o da altri monumenti", né dove l'ingombro degli arredi crea "rischi per l'incolumità pubblica".