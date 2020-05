Roma,a breve 1000 monopattini in sharing

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "A fine mese a Roma arriverà un nuovo operatore che 'scaricherà' in città oltre mille monopattini". Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi ai microfoni di RadioRock. "Abbiamo eliminato le barriere all'ingresso per le società di sharing" ha ricordato. Secondo quanto risulta alla sindaca in città "la vendita di bici e monopattini è andata alle stelle, in particolare quelli di fascia economica e media. Sono rimasti solo quelli costosetti. Significa che molti hanno acquistato questi mezzi". In generale però la percentuale di romani che usa la bici, l'1%, è "ancora troppo bassa".