Rapina in 2 negozi,custode immobilizzato

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Hanno immobilizzato il custode dell'area commerciale e rapinato il fondo cassa di due negozi.

E' accaduto nella notte in in via Nomentana a Roma. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. A quanto ricostruito, i rapinatori erano tre, di cui uno armato di coltello. Il custode non è rimasto ferito. I ladri sono scappati con un bottino di 150 euro.