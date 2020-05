Fase 2: Raggi, non è momento movida

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Ai romani do 10 e lode se non 11, abbiamo tenuto insieme la città rispettando regole difficili.

Non ne siamo ancora usciti, non dobbiamo abbassare la guardia.

Non è ancora il momento della movida, abbassare la guardia adesso può significare tornare in fase 1". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a RadioRock. "Però siamo stati grandissimi come romani - ha aggiunto - Come amministrazione, da parte nostra, abbiamo messo in campo misure per aiutare l'economia.

Oggi dovrebbe essere approvata la misura per i tavolini, per aprire nuovi spazi o ampliare gli esistenti per recuperare quanto hanno perso nei mesi precedenti. Ci stiamo lavorando alacremente da quando uscito il decreto legge".