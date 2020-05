Torna #EffettoStrega con 12 incontri online

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Torna #EffettoStrega e alla sua quinta edizione nei giorni della pandemia, trova una nuova veste con dodici appuntamenti online per conoscere gli autori in gara al Premio Strega. L'evento, organizzato dalla Scuola del libro con il patrocinio della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, prende il via il 23 maggio con Silvia Ballestra e 'La nuova stagione' (Bompiani).

Nel ciclo di incontri gli allievi del master 'Il lavoro editoriale' intervisteranno gli autori del Premio in dozzina.

Ogni giorno alle 11, per mezz'ora, fino al 3 giugno gli scrittori saranno chiamati a raccontare i propri romanzi in un appuntamento aperto al pubblico e accessibile a tutti attraverso la pagina Facebook della Scuola del libro.

Come nella passata edizione, anche nel 2020 gli studenti esprimeranno un voto collettivo, contribuendo così all'elezione del prossimo vincitore del Premio Strega. Dopo la Balestra le dirette saranno: il 24 maggio con Marta Barone, Città sommersa (Bompiani), il 25 con Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri), il 26 con Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi), il 27 con Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli), il 28 con Alessio Forgione, Giovanissimi (NN Editore), il 29 con Giuseppe Lupo, Breve storia del mio silenzio (Marsilio), il 30 con Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori), il 31 con Valeria Parrella, Almarina (Einaudi).

Il 1 giugno con Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax), il 2 giugno con Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo) e il 3 Gian Mario Villalta, L'apprendista (SEM). (ANSA).