Da lunedì riprendono attività ambulatori

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Dal 25 maggio riprenderanno le attività ambulatoriali e degli screening oncologici che in questa fase avevano subito uno stop per motivi di sicurezza, a causa della circolazione importante dell'epidemia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani. "La ripartenza avverrà in totale sicurezza - ha aggiunto - con la separazione dei percorsi, sanificazioni dei locali e rimodulazione degli orari".