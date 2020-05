Ama:Gdf sequestra documenti Centro Carni

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Si allarga l'indagine della Procura di Roma sul falso in bilancio di Ama, municipalizzata dei rifiuti. La Guardia di Finanza ha proceduto oggi al sequestro di documenti presso il Campidoglio, la sede di Ama, Bnp Parisbas Real Estate Sgr e presso l'archivio notarile. Il nuovo capitolo riguarda la voce di bilancio relativo al Centro Carni di via Palmiro Togliatti il cui valore dell'immobile risulta a bilancio Ama per 139 milioni di euro.Obiettivo degli inquirenti è verificare se il valore della struttura, gestito da un fondo immobiliare da Bnp Real Estate Sgr, sia stato sovrastimato illecitamente alla luce del fatto che i lavori di ristrutturazione previsti non stati ancora effettuati. In questo ambito è stata acquisita una perizia sull'immobile presso l'archivio notarile.