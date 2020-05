A Roma apre Roseto Comunale

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Con l'avvio della Fase 2 riapre al pubblico il Roseto comunale di Roma. Seppur in ritardo a causa dell'emergenza coronavirus, anche quest'anno sarà possibile visitare fino al 14 giugno lo splendido giardino curato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale. La visita al Roseto, che tradizionalmente apre a cittadini e turisti il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, interesserà l'area delle collezioni. Una sezione che ospita oltre mille varietà di rose, esemplari provenienti da tutto il mondo e da varie epoche storiche come le specie primordiali, o "rose botaniche", che risalgono a 40 milioni di anni fa. Tra le curiosità da scoprire: la rosa verde (Rosa Chinensis Virdiflora), la bellissima rosa fetida (Rosa Foetida), la rosa il cui fiore cambia colore variando dal rosso al giallo fino al cremisi (Rosa Mutabilis) e molte altre. I visitatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad indossare mascherine e guanti.