Processo Ieffi fissato per il 24 giugno

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il gip di Roma ha fissato per il prossimo 24 giugno il processo a carico di Antonello Ieffi, l'imprenditore arrestato il 9 aprile scorso con le accuse di turbativa d'asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma su un lotto di gara Consip da 15,8 milioni euro per l'acquisto e la fornitura di mascherine. Per Ieffi la procura capitolina ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato. Il procedimento si svolgerà davanti al giudice monocratico.Da ieri l'imputato si trova agli arresti domiciliari.