Anziani raggirati, gdf arresta 2 persone

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Drenavano le disponibilità finanziarie di anziani, totalmente incapaci di intendere e di volere. Per questo oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un'ordinanza del tribunale di Roma di custodia cautelare in carcere nei confronti di un avvocato, Francesco Luoni, e dell'imprenditore Maurizio Chianese. Nei loro confronti la Procura capitolina contesta i reati di peculato e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della Sezione di Polizia Giudiziaria e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria- Gruppo Tutela Spesa Pubblica, hanno consentito di portare alla luce una serie di condotte illecite che Luoni, in qualità di amministratore di sostegno di persone molto anziane, totalmente incapaci di intendere e di volere, e Chianese, hanno posto in essere per perpetrare, come evidenzia il gip nell'ordinanza "un vero e proprio"saccheggio" delle proprietà delle vittime".