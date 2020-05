(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Roma riapre per fasce orarie, progressivamente, per tipologia di esercizi: per primi gli alimentari, poi i laboratori non alimentari, mentre a metà mattinata gli attesissimi parrucchieri ed estetisti. Le fasce orarie decise dalla sindaca Virginia Raggi con una ordinanza valida da oggi al 21 giugno interessano le attività commerciali, artigianali e produttive autorizzate dal governo e dalla Regione. Per evitare flussi di persone troppo importanti le attività sono state divise in tre fasce di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato: F1 sono gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, che potranno decidere fra due opzioni: F1A: apertura dalle 7 ed entro le 8 con chiusura entro le 15; F1B con apertura dalle 7 ed entro le 8 e chiusura dopo le 19 ed entro le 21.30. C'è poi la fascia F2 che comprende i laboratori non alimentari, con apertura nell'intervallo tra le 9.30 e le 10 con chiusura entro le 19.