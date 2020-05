Riaprono parrucchieri a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Clienti solo su prenotazione (meno del solito), alti costi per le sanificazioni e 'monouso' spesso costosi o introvabili: a Roma, scoccate le 11, hanno iniziato a riaprire anche parrucchieri e centri estetici, una delle categorie di cui più si è sentita la mancanza. Per ora non tutti hanno i registri pieni per tutta la giornata, ma alla riapertura le poltrone sono tutte occupate. L'intervento più richiesto ai parrucchieri è il colore, ma anche il taglio. Trasversale per età la clientela che si è precipitata a prenotare un intervento.

Mani e unghie vanno forte nei centri estetici, e c'è chi ne approfitta per la prima 'lampada' della stagione. Ma ancora, tra i parrucchieri, c'è chi ha dubbi nella selva di regole tra cosa sia obbligatorio e cosa no. "Intanto però riapriamo, e speriamo bene" affermano tutti.