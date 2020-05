Riaperte spiagge per passeggiate e sport

(ANSA) - FIUMICINO, 18 MAG - Riaperte le spiagge del litorale romano a passeggiate, attività sportive acquatiche (surf, kite surf, canoa, vela in singolo, nuoto) e motorie, ma ancora no alla tintarella. Una ripartenza attesa sugli oltre 40 chilometri di costa tra Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese e Passoscuro.

Nelle prime ore del mattino è stato un avvio un pò in sordina, complice il tempo incerto, con una leggera pioggia a tratti. Poi via via, con un "timido" sole, le presenze, alcune decine, sugli arenili, sopratutto ad Ostia (meno nella zona di Fiumicino) sono cresciute: famiglie con bambini a passeggio, c'è chi porta il cane a correre, chi fa running, qualcuno è in costume.