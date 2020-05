Domani riaprono spiagge coste Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Con un'ordinanza firmata dal sindaco Esterino Montino, riapriranno domani, per la Fase 2 e solo per passeggiare ed attività sportive acquatiche e motorie (no tintarella), le spiagge nel Comune di Fiumicino sui 24 chilometri di costa, da Isola Sacra a Passoscuro, passando per Fregene e Maccarese. "Da domani si potrà tornare a passeggiare o a fare sport individuali sulle spiagge. Raccomando a tutte e a tutti massima prudenza e buon senso: possiamo goderci il nostro mare in tutta sicurezza, per noi e per gli altri", dice il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.