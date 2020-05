Raggi, posteggi per car sharing

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Posti riservati per il car sharing a due passi dai parcheggi di scambio, sul Lungotevere e vicino alle stazioni più importanti. E' il piano che stiamo mettendo a punto per incentivare la mobilità condivisa a Roma". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo già selezionato circa 150 parcheggi, individuando aree sul Lungotevere, a piazzale Clodio, Valle Aurelia e nelle principali stazioni come Trastevere, Ostiense, Tiburtina e Anagnina, in zona Policlinico e Castro Laurenziano - aggiunge - Una mappa che siamo pronti ad allargare, toccando anche zone più periferiche.

Successivamente l'obiettivo è quello di incrementare notevolmente il numero di questi posteggi riservati esclusivamente a chi utilizza il car sharing. Vogliamo rendere più comodo possibile l'utilizzo di queste autovetture - spiega la sindaca - Per questo dobbiamo fare in modo che chiunque scelga questo mezzo di trasporto trovi facilmente parcheggio e sia spinto a lasciare a casa l'auto privata".