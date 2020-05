Ai cittadini 50% spiagge pubbliche

(ANSA) ROMA, 13 MAG - Il comune di Cerveteri pone fine a 70 anni di storture burocratiche segnando un risultato storico in materia di spiagge pubbliche, in totale controtendenza con i processi di privatizzazione di arenile che avvengono in altre parti del Paese. Lo rende noto il sindaco Alessio Pascucci il quale comunica che grazie alla battaglia i cittadini di Cerveteri tornano da ieri ad essere proprietari del 50% delle spiagge del lungomare degli Etruschi a Campo di Mare. E' stato firmato il verbale che ufficializza il risultato che riconsegna ai cittadini un pezzo di bene pubblico per anni in possesso di una società privata. I circa tremila metri di litorale di Campo di Mare sono affidati per una parte agli stabilimenti balneari e per il resto sono costituiti da spiagge libere che negli ultimi anni l'amministrazione ha reso accessibili alle persone diversamente abili, dotandole di passerelle, piattaforme e sedie job. "Oggi è davvero una giornata storica per la nostra città" commenta il sindaco.