Sport: Lotti, Senza aiuti società dilettanti non ripartono

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Le nostre società sportive dilettantistiche devono spendere una cifra enorme per rispettare gli standard di 33 pagine del protocollo di sicurezza. Non possiamo chiedere a una ssd delle norme simili a quelle per un centro sportivo tecnico professionistico. Dobbiamo trovare il modo affinché gli enti locali o il governo diano una mano.

Altrimenti una palestra o una piscina non riapre".

Lo dice l'ex ministro dello Sport e attuale deputato Pd Luca Lotti, al dibattito su Facebook 'Sport: ripartiamo dalla base' moderato dalla deputata Patrizia Prestipino.

"Arriverà il decreto Liquidità in settimana - prosegue Lotti - si discuterà anche per un'estensione alle piccole-medie imprese anche nello sport. Dobbiamo anche trovare il modo di azzerare le iscrizioni per le società che parteciperanno ai prossimi campionati. Visto che a settembre serva che si riparta, non possiamo chiedere alle società un obolo: considereremo l'iscrizione alla stagione 2019/20 anche per il '21". (ANSA).