Teatro Quirino a Roma offre pasti a lavoratori spettacolo

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma scende in campo per l'emergenza Covid-19. Il palcoscenico romano, si legge in una nota, "si rende promotore di un'iniziativa di solidarietà in favore dello spettacolo dal vivo e con l'aiuto di vari sostenitori, a partire dal 15 maggio per un mese, distribuirà gratuitamente 100 pasti totali al giorno ai lavoratori dello spettacolo che ne facciano richiesta.

La consegna del cestino da asporto avverrà dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 all'ingresso del Comedian Cafè in via delle Vergini 5. Sarà necessario prenotarsi telefonicamente ogni giorno, dalle 9 alle 12, al numero 06.83784804 comunicando il cognome e la matricola exEnpals. Non potranno essere ritirati -viene spiegato - più di due pasti a persona (ANSA).