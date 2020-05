Regione Lazio, 15 mln per la cultura

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Oltre 5,6 milioni per cinema e spettacolo dal vivo, 8 milioni per i luoghi della cultura, 1,6 milioni per le librerie indipendenti: sono le misure per il mondo della cultura del pacchetto 'Regione Vicina 2' presentato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a supporto dei settori messi in difficoltà dalla pandemia e in vista delle riaperture. In particolare, ha spiegato il governatore, ci sono 2 milioni di euro per l'efficientamento energetico e l'adozione di tecnologie digitali di sale teatrali e cinematografiche, 1 milione per il sostegno all'affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell'importo complessivo, oltre 600.000 euro per il sostegno all'affitto delle sale cinematografiche fino a un massimo del 40% dell'importo. Inoltre ci sono 2 milioni per i progetti annuali di spettacolo dal vivo che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali. Inoltre 100 mila euro sono in Buoni Libro spendibili in librerie indipendenti dai possessori della Lazio Youth Card.