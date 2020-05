Promossa dirigente digos Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Promossa primo dirigente della Polizia di Stato la dottoressa Monia Morelli, che attualmente guida la Digos di Perugia. Incarico che ricopre dal 2018.

Laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Morelli è in polizia dal 1997. Come commissario ha prestato inizialmente servizio in Veneto e poi a Roma, dove ha ricoperto incarichi presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Dal 2008, per dieci anni, ha ricoperto l'incarico di dirigente della Digos di Viterbo.

Sotto la guida della dottoressa Morelli la Digos perugina ha seguito - sottolinea la Questura - "complesse e delicate situazioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche di notevole impatto sociale e mediatico. Tra cui le elezioni per la Regione Umbria.

Alla dottoressa Morelli sono andati gli auguri del questore di Perugia Antonio Sbordone. "La conosco da poco - ha sottolineato -, ma ho avuto modo di apprezzare le doti di professionalità equilibrio e competenza, perché tali doti, nel funzionario, risaltano con evidenza". (ANSA).