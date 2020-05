Raggi, scarica poltrona, multa 600 euro

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Guardate queste immagini: un 'galantuomo', durante l'ultima domenica della Fase 1, ha pensato bene di scaricare un'intera poltrona di casa nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Non l'ha fatto sotto casa sua - aggiunge - ovviamente, ma è andato in macchina in un'altra zona.

I cittadini, però, l'hanno beccato e l'hanno caldamente invitato ad andar via per poi chiamare la Polizia Locale e denunciare i fatti. Un esempio di coscienza civica in cui, senza violenze di alcun tipo, chi ama il proprio quartiere e la propria città ha evitato l'ennesimo reato ambientale. L'uomo però, dopo essersi allontanato, ha scaricato la sua poltrona in un'altra strada, poco distante. Grazie all'associazione Retake il Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale è riuscito a recuperare sia la poltrona che lo zozzone. A questi cittadini va il mio sentito ringraziamento".