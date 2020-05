Raggi, quasi finiti sondaggi metro C

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "In questo periodo di emergenza Roma non si è mai fermata. In Piazza Venezia sono quasi conclusi i sondaggi dove sorgerà la futura stazione della metro C. Quelli che vedete in foto sono proprio i campi prova di congelamento del terreno: sono attività fondamentali che consentiranno di avere informazioni certe su tempi e costi dei lavori di realizzazione della stazione". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Operai e tecnici hanno svolto il loro lavoro con responsabilità anche durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria. Li ringrazio per questo - aggiunge - In piazza Venezia avremo un'altra stazione museo dopo quella di San Giovanni, aperta nel maggio 2018, e le fermate di Amba Aradam Ipponio e Colosseo/Fori Imperiali sulle quali stanno proseguendo i lavori. Andiamo avanti con determinazione per completare una delle opere più importanti per la nostra città".