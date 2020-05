Lazio, oggi 39 casi,balzo avanti guariti

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Oggi registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h, un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Proseguono - ha spiegato - i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Conclusa l'indagine epidemiologica delle unità mobili Usca-R presso la Fondazione Irccs Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi, il cluster è chiuso. Trend in discesa nelle province dove si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5".