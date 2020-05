Auditorium Parco Musica in blu per la campagna #LightItBlue

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Giovedì 7 maggio l'Auditorium Parco della Musica è uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale a illuminarsi di blu per aderire alla campagna internazionale #LightItBlue, un'iniziativa che si sta estendendo dagli Stati Uniti a tutta Europa e che ha lo scopo di ringraziare tutti i medici e il personale sanitario che continua a rischiare la vita ogni giorno per combattere la pandemia.

L'iniziativa, partita ad aprile negli Usa, promossa da una serie di realtà dell'industria dell'intrattenimento e sostenuta anche da leggende della musica come Robert Fripp e Liam Gallagher, si è estesa a Spagna, Francia, Inghilterra illuminando luoghi simbolo come Times Square, Il Windsor Castle, la National Gallery e The Shard di Renzo Piano. (ANSA).