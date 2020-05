Oggi 81 casi, oltre 2000 guariti finora

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Oggi registriamo un dato di 81 casi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 22 sono riferiti a recuperi di ritardate notifiche e un trend al 1,1%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.024 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 161 mila" aggiunge l'Assessore D'Amato.