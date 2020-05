Mascherine non a norma, un denunciato

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Denunciato dai carabinieri l'amministratore unico di una società che fornisce servizi tecnologici e di consulenza in ambito farmaceutico con sede a Napoli. L'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con le accuse di tentata truffa e frode nell'esercizio del commercio. A far scattare l'attività dei militari è stata la segnalazione di un farmacista della Capitale che aveva pattuito l'acquisto di una fornitura di 2.000 mascherine FFP2 per un importo complessivo di 8.296 euro.