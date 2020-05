Lazio,da lunedì 300mila test sierologici

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Si sono concluse le procedure della gara a evidenza pubblica e da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per fare l'indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, per le forze dell'ordine e rsa. "E' la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia, fatta attraverso il prelievo venoso e non attraverso l'utilizzo di card, che hanno dimostrato una non piena affidabilità", sottolinea l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.