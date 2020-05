Cimiteri aperti ma con misure sicurezza

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - I romani possono andare a trovare i loro defunti nei cimiteri della Capitale, seguendo scrupolosamente le indicazioni di sicurezza del governo. I cimiteri, infatti, sono aperti regolarmente, e gli accessi sono regolati dalle indicazioni delle 'faq' del governo, a cui Ama si attiene. I cancelli sono stati aperti dal 4 maggio per i riti funebri (massimo 15 partecipanti) e per le visite ai defunti. Il personale all'ingresso vigila per evitare gli assembramenti, ma anche per accertarsi che tutti indossino le mascherine e i guanti, utili in particolare per spostare scale o attrezzature che si trovano all'interno. Le forze di polizia potranno vigilare all'interno dei cimiteri che vengano rispettate le distanze e l'uso dei dispositivi di sicurezza. Sono aperti, ma con ingressi contingentati, gli uffici amministrativi di via del Verano 74 mentre l'Urp resta a disposizione degli utenti con il call center (06-49236331). Tutte le informazioni utili sono comunque disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it.